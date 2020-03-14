https://static.news.ru/photo/1cd8af62-66ab-11ea-815a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Федеральное агентство по туризму рекомендует россиянам отказаться от поездок в страны, где зафиксирована неблагоприятная обстановка по коронавирусу.

В ведомстве подчеркнули, что в первую очередь не рекомендуется посещать Китай, Италию, Южную Корею и Иран.

Там также предупредили, что с целью предотвращения распространения заболевания введены временные ограничения на авиаперевозки пассажиров в Германию, Францию и Испанию.

С 16 марта 2020 года будет временно ограничено авиасообщение со всеми странами ЕС, Норвегией и Швейцарией за исключением рейсов из Москвы в столицы государств ЕС, Норвегии и Швейцарии и обратно, — уточнили в Ростуризме.

Помимо этого, в ведомстве напомнили , что целый ряд стран ограничили въезд иностранцев. Среди них, Израиль, Словакия, Турция, Шри-Ланка, Кипр, Тунис и другие.

Ранее NEWS.ru писал, что все пассажиры, которые прибывают из-за рубежа в Пекин, будут проходить обязательный централизованный карантин. При этом все расходы им предстоит покрывать за свой счёт.

Общее количество выявленных случаев COVID-2019 в мире к 15 марта превысило 156 тысяч, более 75 тысяч человек успешно вылечились, около 5,8 тысячи скончались. В России в настоящий момент в медицинских учреждениях находятся 53 человека с коронавирусной инфекцией. Шестеро излечились.