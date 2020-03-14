Федеральное агентство по туризму рекомендует россиянам отказаться от поездок в страны, где зафиксирована неблагоприятная обстановка по коронавирусу.
В ведомстве подчеркнули, что в первую очередь не рекомендуется посещать Китай, Италию, Южную Корею и Иран.
Там также предупредили, что с целью предотвращения распространения заболевания введены временные ограничения на авиаперевозки пассажиров в Германию, Францию и Испанию.
С 16 марта 2020 года будет временно ограничено авиасообщение со всеми странами ЕС, Норвегией и Швейцарией за исключением рейсов из Москвы в столицы государств ЕС, Норвегии и Швейцарии и обратно, — уточнили в Ростуризме.
Помимо этого, в ведомстве
Ранее NEWS.ru писал, что все пассажиры, которые прибывают из-за рубежа в Пекин, будут проходить обязательный централизованный карантин. При этом все расходы им предстоит покрывать за свой счёт.
Общее количество выявленных случаев COVID-2019 в мире к 15 марта превысило 156 тысяч, более 75 тысяч человек успешно вылечились, около 5,8 тысячи скончались. В России в настоящий момент в медицинских учреждениях находятся 53 человека с коронавирусной инфекцией. Шестеро излечились.
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