https://static.news.ru/photo/184a0bfe-3ec3-11ea-b436-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Chan/Xinhua/Global Look Press

Ростуризм настоятельно рекомендует туристам избегать поездок в Китай из-за эпидемии, вызванной новым типом коронавируса.

Одновременно обращаем внимание туроператоров и турагентов на необходимость в обязательном порядке информировать туристов, планирующих поездки в КНР, о возможном риске заражения и предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны, — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Ранее «Аэрофлот» предложил пассажирам сдать авиабилеты на рейсы в Китай, запланированные в период с 24 января по 7 февраля. При этом в Ассоциации туроператоров России заявили, что пока только один турист отказался от поездки в КНР из-за возникшей там эпидемии.

Жители Китая стали заболевать пневмонией в конце декабря. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудителя. В начале января учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV. Вероятно, он имеет тот же источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV. В 2002–2003 годах он привёл к гибели около 650 человек.

По данным госкомитета КНР по здравоохранению, число инфицированных достигло 830 человек, 117 из них — в тяжёлом состоянии. Вирус уже унёс жизни 25 пациентов.

Чтобы остановить распространение инфекции, власти Китая ввели ограничения на перемещение людей внутри страны. В республике приостановлено транспортное сообщение с десятью населёнными пунктами. Максимально строгие меры приняты в Ухани, где зародился новый вирус. Здесь остановлено даже метро и автобусы. Также там закрыли автомобильный туннель под рекой Янцзы. А на действующих пока мостах установлены тепловизоры. Все пешеходы и водители обязаны пройти проверку на предмет повышенной температуры, писал NEWS.ru.