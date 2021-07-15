Роструд разъяснил правила отстранения от работы непривитых россиян

Руководителей компаний обяжут отстранять от работы антипрививочников. Вернуться к своей деятельности они смогут, лишь сделав прививку, или после того, как окончится пандемия, пишут «Известия».

Такие условия прописаны в письме Роструда, которое направлено в НК «Объединение корпоративных юристов». В документе сказано, что вакцинация становится обязательной, если в субъекте «вынесено постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан». Поэтому работодатель вправе отстранить сотрудника от работы без сохранения заработной платы. В частности, речь идёт и о тех, кто работает удалённо и не имеет противопоказаний к прививке.

Дата отстранения непривитых работников зависит от сроков проведения вакцинации в регионе. В Москве не сделавших прививку работников начнут отстранять от работы с 15 августа, если они не представят сертификат о вакцинации или подтверждающие противопоказания документы.

Если работник против прививки, то компания должна запросить у него письменный отказ, после чего оформить приказ об отстранении. При этом перевод на дистанционный труд не является альтернативой отстранению — работники на удалёнке также должны проходить вакцинацию, — говорится в письме Роструда.

Ранее с отказами в приёме на работу из-за отсутствия прививки от COVID-19 столкнулись 11% россиян, при этом почти три четверти невакцинированных респондентов ничего не слышали о такой практике. Такие данные показал опрос, проведённый сервисом Superjob.