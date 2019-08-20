https://static.news.ru/photo/d250d53a-c346-11e9-bf91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Житель Ростова-на-Дону Михаил Шипунов хочет продать за 15 млн рублей кошку, способную, по его словам, лечить от похмелья.

Объявление о продаже гласит, что «британка мистическая» лечит от похмелья, отгоняет соседок от мужа и любит сладкое. Как передаёт РИА Новости , дома у автора объявления живёт ещё и кот. Животные не ладят друг с другом, поэтому питомца жены решили продать.

Жена не очень хочет с ней расставаться, но за 15 миллионов решила, что отдаст, — рассказал он.

Супруга Шипунова надеется, что никто не купит животное за такие деньги, и она останется. Объявлением уже заинтересовались несколько человек, но цена пока не обговаривалась.

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