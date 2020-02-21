https://static.news.ru/photo/d9b24568-54b2-11ea-91d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва и Петербург два месяца подряд делят лидерство среди субъектов с наименьшим уровнем безработицы.

По данным Росстата, в ноябре и октябре 2019 года минимальная безработица была зафиксирована в Петербурге, а с января по сентябрь 2019 года — в Москве. Уровень безработицы в Москве и Петербурге с ноября 2019 по январь 2020 года равнялся в среднем 1,5%.

В рейтинге с наименьшим числом безработных также находится Ямало-Ненецкий автономный округ — 1,8%, Ханты-Мансийский автономный округ — 2,3% и Московская область — 2,6%.

Самый высокий уровень безработицы с ноября по январь зафиксирован в Ингушетии — 26,3%, сообщает «Интерфакс».

NEWS.ru cообщал, что в январе число безработных в России снизилось на 5%. Оно составляет 3,482 млн человек. Это 4,7% экономически активного населения страны. В службе занятости зарегистрированы 700 тыс. человек, около 600 тыс. из них получают пособия.