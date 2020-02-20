https://static.news.ru/photo/f5396f92-53e4-11ea-bec3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Численность безработных в России в январе 2020 года уменьшилась на 5%, говорится в оперативном докладе Росстата.

По предварительным данным ведомства, более 3,482 млн человек являются безработными. Это 4,7% экономически активного населения страны. Около 700 тыс. человек зарегистрированы в государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных. Из них около 600 тыс. получают пособие, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, наиболее тяжёлая ситуация на рынке труда в IV квартале 2019 года была зафиксирована в Ингушетии, где доля безработного населения составила 26,3%. Таковы данные Росстата. Высокий уровень безработицы отмечен также в Чеченской Республике (13,6%) и Республике Северная Осетия — Алания (13,4%). В десятку регионов с максимальным количеством безработных вошли республики Дагестан (13%), Алтай (12,8%), Тыва (12%), Кабардино-Балкарская Республика (11%), Карачаево-Черкесская Республика (10,7%), Бурятия (9,2%) и Калмыкия (9,1%).