https://static.news.ru/photo/303f9d36-4ca2-11ea-9929-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Наиболее тяжёлая ситуация на рынке труда в IV квартале 2019 года была зафиксирована в Ингушетии, где доля безработного населения составила 26,3%. Таковы данные Росстата. Высокий уровень безработицы отмечен также в Чеченской Республике (13,6%) и Республике Северная Осетия — Алания (13,4%).

В десятку регионов с максимальным количеством безработных вошли республики Дагестан (13%), Алтай (12,8%), Тыва (12%), Кабардино-Балкарская Республика (11%), Карачаево-Черкесская Республика (10,7%), Бурятия (9,2%) и Калмыкия (9,1%).

В лидерах рейтинга Чукотский автономный округ (76,7%), Ямало-Ненецкий автономный округ (74,2%) и Магаданская область (69,4%). Там, согласно исследованию Росстата, зарегистрирован наибольший уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше. В первую десятку по этому показателю вошли также Москва (68,2%), Камчатский край (67,3%) и Санкт-Петербург (66,6%), передаёт «Ридус».

Ранее NEWS.ru писал, что число безработных граждан РФ в декабре 2019 года снизилось по сравнению с ноябрём на 34 тысячи человек и достигло показателя в 3 млн 473 тыс. жителей, или 4,6% населения.