Росстат: средняя зарплата в России превысила 58 тысяч

Средняя начисленная заработная плата в России в июне составила 58 782 рубля, что на 11,7% выше, чем год назад. Это следует из данных, опубликованных на сайте Росстата.

Реальные зарплаты при этом за год выросли на 4,9%, а за месяц (с мая) — на 3,9%.

За 2020 год зарплаты в России выросли на 3,8%. Сейчас действует прогноз правительства страны, согласно которому рост ренальных заработных плат составит 3,2%.

Ранее стало известно, что около 2,8 млн россиян на средних и крупных предприятиях зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц до вычета налога. Это 10,3% от всех работников.

В 2019 году показатель был ниже — такие деньги получал каждый 14-й (7,2%). Лидируют по зарплате Чукотка (47% работников зарабатывают от 100 тыс. рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (44,5%), Ненецкий автономный округ (35,5%) и Москва (34,8%). Меньше всего получающих такую сумму в Калмыкии (1,3%), в Дагестане (1,4%) и в Ингушетии (1,4%).