Росстат посчитал смерти от коронавируса в августе

За август в России умерли 49 389 человек, заражённых коронавирусом. У 38 603 человек COVID-19 стал основной причиной заболевания. Об этом сообщил Росстат. При этом, по информации с сайта стопкоронавирус.рф, за этот период насчитывается только 24 661 смерть от коронавируса.

Росстат сообщил , что у 4977 пациентов COVID-19, вероятно, был основной причиной смерти, но необходимы дополнительные исследования. Ещё у 1254 пациентов коронавирус повлиял на развитие других болезней и ускорил наступление смерти, а у 4555 заболевших вирус был сопутствующим заболеванием, но не повлиял на летальный исход.

В целом смертность в России за август выросла на 32,5%, а рождаемость упала на 1%.

8 октября в России был зафиксирован новый антирекорд по суточной смертности от коронавируса. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, за последние 24 часа от COVID-19 погибли 936 человек. Днём ранее за сутки умерли 924 заболевших.

Больше всего летальных исходов в Москве (71 случай), Петербурге (61 случай), Свердловской области (46 случаев) и Нижегородской области (34 случая).

Всего, по данным на 8 октября, за сутки было выявлено 27 246 новых случаев инфицирования коронавирусом в 85 регионах. Больше всего заболевших в Москве — 4595, Санкт-Петербурге — 2501, Подмосковье — 1490, Самарской области — 657, Нижегородской области — 529.