Росстат подсчитал выпускников вузов, не работающих по специальности

Треть выпускников отечественных вузов, которые получили дипломы в 2016–2018 годах, не работают по полученной специальности. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
В ведомстве уточнили, что речь идёт о 634 тысячах бывших студентов, или 31% от общего числа выпускников вузов за указанный период.
Среди тех, кто окончил колледжи, доля не работающих по специальности ещё больше — 43% (389,3 тысячи человек). Что касается средних профессиональных училищ, то здесь данный показатель составляет 50% (224,6 тысячи выпускников).
В общей сложности по специальности не работают 1,2 млн выпускников упомянутых образовательных учреждений,
Ранее NEWS.ru писал, что больше половины выпускников российских вузов хотели бы работать удалённо, имея при этом возможность приходить в офис. Что касается сферы занятости, то каждый четвёртый заявил о желании работать в госсекторе, а каждый пятый намерен открыть собственное дело.
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