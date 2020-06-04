Росстат подсчитал выпускников вузов, не работающих по специальности

https://static.news.ru/photo/b4b0bdf8-8b5d-11ea-ad69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Треть выпускников отечественных вузов, которые получили дипломы в 2016–2018 годах, не работают по полученной специальности. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о 634 тысячах бывших студентов, или 31% от общего числа выпускников вузов за указанный период.

Среди тех, кто окончил колледжи, доля не работающих по специальности ещё больше — 43% (389,3 тысячи человек). Что касается средних профессиональных училищ, то здесь данный показатель составляет 50% (224,6 тысячи выпускников).

В общей сложности по специальности не работают 1,2 млн выпускников упомянутых образовательных учреждений, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что больше половины выпускников российских вузов хотели бы работать удалённо, имея при этом возможность приходить в офис. Что касается сферы занятости, то каждый четвёртый заявил о желании работать в госсекторе, а каждый пятый намерен открыть собственное дело.