Россиянкам рассказали, как распознать избивающего девушек мужчину Сексолог Миллер: склонных к насилию мужчин выдают резкие вспышки гнева

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Мужчину, который способен применить физическую силу против женщины, выдает поведение, рассказал NEWS.ru сексолог Александр Миллер. По словам эксперта, агрессора выдают резкие вспышки гнева, нестабильная психика и нарушение чужих личных границ.

[Агрессор] не соблюдает личные границы, вызывающее поведение по отношению к окружающим тоже хорошо считывается, соответствующее общение с обслуживающим персоналом. Резкие вспышки гнева, нестабильная психика, внезапное проявление агрессии. Он может постоянно кричать на девушку, дергать за руку, он не может держать себя в руках, пытаться показать свою физическую силу на девушке — сжимать слишком сильно руку, толкает, грубит, может оскорбить. Пересечение личных границ, психологическое, физическое давление, — перечислил собеседник.

Предвестниками опасного поведения, продолжил Миллер, могут быть и слова. Если мужчина докучает вопросами, которые не нуждаются в объяснении, требует посмотреть телефон, то это тревожные сигналы. Некоторые девушки воспринимают такие знаки внимания как заботу, однако впоследствии эти действия выливаются в тотальный контроль каждые пять минут и агрессию, резюмировал эксперт.

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