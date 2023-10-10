Психолог назвала ситуации, когда необходимо расстаться с партнером Психолог Панфилова призвала разорвать отношения при проявлении партнером абьюза

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Постоянная критика с попыткой манипулировать своим партнером — это яркий пример абьюзивных отношений, рассказала NEWS.ru семейный психолог Наталья Панфилова. По ее словам, в этих случаях есть только одна рекомендация — незамедлительный разрыв.

Главное в отношениях — это доверие. Как только начинаются какие-то сомнения, подозрения, это вбивает серьезную трещину между возлюбленными. Постоянная критика с попыткой манипулировать своим партнером — это яркий пример абьюзивных отношений. Например, когда человек говорит: «Тебе не стоит туда ходить. Ты не должна это делать, потому что мне это не нравится». Если партнер не видит проблемы в таком поведении, то стоит задуматься о завершении таких отношений, ведь счастлив в них никто не будет, — рассказала Панфилова.

Психолог отметила, что нельзя позволять другому человеку влиять на свое мироощущение и собственную самооценку. Умение порадоваться за своего партнера и поддержать его в сложной ситуации просто необходимо.

Умение порадоваться за своего партнера, поддержать его — просто необходимо. Если человек не получает положительных эмоций, то такие отношения фактически день за днем делают жизнь серой, унылой. Это взращивает комплексы неполноценности, — добавила Панфилова.

Ранее психолог Елена Ярикова рассказала, что построить крепкие и здоровые отношения с мужчиной-абьюзером невозможно, даже если девушка будет терпеливой и мудрой. Она уточнила, что модель поведения таких людей строится на обесценивании партнера. Абьюзер будет стремиться к постоянному контролю и подавлению личности того, кто находится с ним в отношениях.