Россиянка через суд потребовала 1 млн рублей с бывшего за измену

https://static.news.ru/photo/5aa31ae8-c3a8-11eb-af6f-96000091f725_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Жительница России по имени Виктория подала в суд на своего бывшего возлюбленного из-за его неверности и потребовала в качестве компенсации 1 млн рублей. Об этом она рассказала телеканалу «360».

Молодые люди познакомились около года назад. Сначала встречались, затем начали вместе жить, и дело шло к свадьбе.

Однако, когда возлюбленный Виктории устроился работать на образовательную онлайн-платформу, его отношение к девушке резко изменилось.

Он всё время был либо в телефоне, либо на встречах с учениками. Когда пыталась обнять или поцеловать, он от меня отмахивался, говорил, что устал, много работы, — пояснила она.

Заподозрив неладное, россиянка решила проверить преподавательскую деятельность молодого человека. Она обнаружила переписку, носившую эротический характер. При попытке получить объяснения возлюбленный устроил скандал и всё закончилось разрывом.

По словам Виктории, из-за переживаний у неё начались проблемы на работе. Девушка была вынуждена взять отпуск и отправиться на приём к психологу. По совету подруги она обратилась в суд и хочет, чтобы молодой человек оплатил её лечение.

Суд заявление у россиянки принял, но дата слушаний пока не назначена.

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