 src="https://vk.com/rtrg?p=VK-RTRG-977581-hsSzI" style="position:fixed; left:-999px;" alt=""/>

16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Россиянка через суд потребовала 1 млн рублей с бывшего за измену

16:37, 02 июня 2021
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Жительница России по имени Виктория подала в суд на своего бывшего возлюбленного из-за его неверности и потребовала в качестве компенсации 1 млн рублей. Об этом она рассказала телеканалу «360».

Молодые люди познакомились около года назад. Сначала встречались, затем начали вместе жить, и дело шло к свадьбе.

Однако, когда возлюбленный Виктории устроился работать на образовательную онлайн-платформу, его отношение к девушке резко изменилось.

Он всё время был либо в телефоне, либо на встречах с учениками. Когда пыталась обнять или поцеловать, он от меня отмахивался, говорил, что устал, много работы, — пояснила она.

Заподозрив неладное, россиянка решила проверить преподавательскую деятельность молодого человека. Она обнаружила переписку, носившую эротический характер. При попытке получить объяснения возлюбленный устроил скандал и всё закончилось разрывом.

По словам Виктории, из-за переживаний у неё начались проблемы на работе. Девушка была вынуждена взять отпуск и отправиться на приём к психологу. По совету подруги она обратилась в суд и хочет, чтобы молодой человек оплатил её лечение.

Суд заявление у россиянки принял, но дата слушаний пока не назначена.

Ранее блогер Ида Галич объявила о разводе с мужем Аланом Басиевым. Она заявила, что больше не верит в институт семьи и не хочет «впредь выходить замуж».

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео