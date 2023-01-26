Россиянина нашли мертвым в съемной комнате в Таиланде

Российского туриста нашли мертвым в съемной комнате на курорте Пхукет в Таиланде, сообщает The Thaiger. Жена погибшего рассказала полиции, что у него было диагностировано биполярное расстройство.

По словам супруги 36-летнего россиянина, он страдал бессонницей в течение недели перед смертью.

Сотрудники полиции Таиланда не нашли в арендованной комнате следов борьбы или кражи имущества.

Тело туриста доставлено в больницу Vachira Phuket для уточнения причины смерти.

Ранее в Таиланде водитель катера забыл вернуться за семьей из четырех российских туристов с двумя детьми, которых он оставил на остров Ко Сак. Путешественников обнаружил после захода солнца местный житель, который вызвал спасателей. Семья благополучно вернулась в Паттайю.

16 января в Таиланде задержали российского туриста, который разгромил сразу два магазина на Уолкинг-стрит в Паттайе. Инцидент произошел рано утром, мужчина сначала приставал к покупателям, разбил витрину и разбросал продукты, а потом зашел в другой магазин и заперся там.

В ходе нападения пострадал 53-летний работник супермаркета и сам дебошир — в его ногах застряли осколки и началось кровотечение. Мужчину доставили в больницу, после выписки ему будут предъявлены обвинения.