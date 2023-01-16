Российский турист разгромил два супермаркета в Паттайе

Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Таиланде задержали российского туриста, который разгромил сразу два магазина на Уолкинг-стрит в Паттайе, сообщает The Thaiger. Инцидент произошел рано утром, мужчина сначала приставал к покупателям, разбил витрину и разбросал продукты, а потом зашел во другой магазин и заперся там.

По данным издания, в ходе нападения пострадал 53-летний работник супермаркета и сам дебошир — в его ногах застряли осколки и началось кровотечение. Мужчину доставили в больницу, после выписки ему будут предъявлены обвинения.

Ранее стало известно, что российских туристов, которые выпивают в самолете по пути в Таиланд, выборочно останавливают в пункте назначения для проверки на коронавирус. Представитель компании «Интурист» на острове Пхукет отметил, что прибывающие россияне часто выходят в холл аэропорта с очень красными лицами, так как употребляли алкоголь в полете, поэтому сразу же привлекают к себе внимание сотрудников пограничного контроля.

С июня 2023 года власти Таиланда намерены взимать 300 батов ($9) с иностранных туристов, прибывающих в страну. Собранные таким образом деньги будут направлены на поддержку туристов, пострадавших от несчастных случаев, и в целях развития туристических направлений.