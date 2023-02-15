Россиянин попросил вызволить жену-узбечку из турецкого секс-рабства SHOT: московскую полицию просят вызволить из секс-рабства в Турции 52-летнюю гражданку Узбекистана

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Россиянин обратился в полицию с заявлением об удержании его 52-летней супруги в секс-рабстве в Стамбуле, передает Telegram-канал SHOT. По его словам, жена два года отработала в турецком ночном клубе поваром и посудомойщицей, а в феврале должна была вернуться домой. Но некие люди задержали ее, отобрали документы и сначала заставляли работать бесплатно, а затем также принуждали сексуально обслуживать мужчин, угрожая убийством ее детей. Об этом женщина рассказала мужу в аудиосообщениях в мессенджере.

Мне плохо. Наверное, до утра не доживу, [если] еще они что-то будут пихать мне. Они мне сказали, после моей смерти убьют сына, а ты умрешь от передозировки, они так сказали, — говорит женщина в аудиозаписи.

Со слов женщины, ее удерживают в заброшенном доме и накачивают неизвестными веществами. Сбежать от похитителей она не может из-за отсутствия документов. Обратиться в посольство России она тоже не может, поскольку является гражданкой Узбекистана. Гражданство РФ есть только у ее мужа.

Супруг решил обратиться к российским полицейским, рассчитывая, что они скорее займутся поисками его жены, чем турецкие правоохранители, занятые ликвидацией последствий землетрясения в стране.

Ранее сообщалось, что в Москве 31-летней гражданке Узбекистана удалось сбежать из квартиры, где женщина заставляла ее сексуально обслуживать мужчин. Злоумышленница отняла у девушки документы и избивала в случае, если та отказывалась работать с клиентами.