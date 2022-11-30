Mash: в Москве женщина держала в секс-рабстве узбечку

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В Москве женщина две недели держала в сексуальном рабстве молодую узбечку, сообщает Telegram-канал Mash. Девушка приехала в столицу на заработки, в кафе — предпринимательница предложила ей должность официантки.

По данным канала, 14 ноября 31-летняя Сара встретилась с Назокат, лучшей подругой матери. Девушка пришла в квартиру на 1-й Радиаторской улице, где должно было состояться собеседование, однако вместо беседы женщина закрыла «работницу» без документов и денег.

Ежедневно подруга матери приводила к Саре мужчин. По словам девушки, в первый вечер она побыла с восемью «клиентами». Сара рассказала, что Назокат заставляла ее заниматься сексом с мужчинами, а в случае отказа била и угрожала отнять документы, деньги и лишить возможности увидеть мать.

Саре удалось сбежать из квартиры, где она провела две недели. Сразу после этого девушка обратилась в полицию. Назокат задержали. По факту случившегося проводится проверка.

В прошлом году в Подмосковье спасли девять женщин из сексуального рабства. Одна из них рассказала, что девушек силой заставляли заниматься проституцией. По словам женщины, она приехала в Россию из Узбекистана на заработки — нашла вакансию в кафе.