В Подмосковье спасли девять женщин из сексуального рабства

В Московской области из сексуального рабства спасены девять женщин. Одна из них, по имени Наргиз (имя изменено), рассказала, что их силой заставляли заниматься проституцией, и раскрыла подробности своего освобождения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Женщина приехала в Россию из Узбекистана на заработки. Наргиз привезли в одно из помещений, где приказали отныне спать, с кем скажут. Деньги потребовали приносить хозяину. Наргиз попробовала возразить, один из «рабовладельцев» на глазах порвал все её документы и отобрал ценные вещи.

Девушка пояснила, что жила под Москвой в закрытом кафе «Подсолнух» вместе с ещё девятью приезжими, с которыми случилась похожая история. Она искала любую возможность, чтобы сбежать. Это удалось сделать только 13 октября. С вокзала Наргиз позвонила родным, они вышли на волонтёров, которые приехали по указанному адресу и освободили всех остальных. «Рабовладельцы» задержаны, ведётся проверка.

Ранее сообщалось, что жительница села Большое Широкое Шахунского района Нижегородской области девять лет держала 23-летнюю дочь-инвалида в сексуальном рабстве. Она принуждала её к близости с мужчинами, а в случае отказа запирала в подвале и лишала еды. Впервые в подвале девушка оказалась в 14 лет, а однажды она провела в нём долгих два года. От одного из своих насильников она родила ребёнка.