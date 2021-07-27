Россиянин получил 9,5 года колонии за контрабанду деталей С-300

Ростовский областной суд признал россиянина Дениса Лобова и гражданина Армении Арарата Хачатряна виновными в госизмене и шпионаже. Они занималась контрабандой деталей С-300 на Украину, сообщает ЦОС ФСБ.

В результате, россиянин получил 9,5 года колонии, а гражданин Армении — 10 лет и пять месяцев лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Было установлено, что Лобов и Хачатрян собирали сведения о клистронах, входящих в состав ЗРС С-300, а также передавали детали на Украину. Запчасти от С-300 россиянин хранил в подвале своего дома, а гражданин Армении занимался их продажей и передачей заказчику.

В марте 2020 года Хачатрян снова приехал за деталями от клистронов и был пойман с поличным. Конечным получателем была государственная компания «Укроборонпром».

Ранее Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону принял решение об аресте учредителя компании «ДЗ Консалтинг» Александра Деркунского. Силовики подозревают его в госизмене.