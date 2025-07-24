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24 июля 2025 в 16:42

Россиянин получил 18 лет за госизмену и подготовку теракта

Суд приговорил 21-летнего жителя Воронежа к 18 годам за госизмену

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Суд вынес решение по делу 21-летнего жителя Воронежа Александра Белова, признав его виновным в государственной измене и подготовке теракта. Суд назначил мужчине 18 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Установлено, что Белов сотрудничал с украинским военизированным формированием «Легион „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В сентябре 2024 года он начал собирать и передавать информацию о российских военнослужащих и их транспортных средствах, получая за это денежное вознаграждение. В октябре того же года Белов получил указание организовать теракт на электроподстанции в Воронеже и пытался привлечь к этому своему знакомого, однако его действия были остановлены правоохранительными органами.

Суд постановил, что первые три года Белов проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 600 тысяч рублей и ограничение свободы на полтора года.

Ранее двух россиян заподозрили в сотрудничестве с ГУР Украины и задержали в Татарстане. По данным ФСБ, они готовили диверсии на территории России.

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