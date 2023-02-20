Россиянин не смог уехать за границу без согласования с ФСБ Baza: россиянин не смог получить загранпаспорт без согласования с ФСБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителю Москвы не смогли оформить новый загранпаспорт без согласования с ФСБ, сообщает Telegram-канал Baza. Подобный ответ мужчина получил по запросу на едином портале Госуслуг. Сотрудники техподдержки не смогли подтвердить эту информацию и предложили ему связаться с работниками МФЦ, куда он подавал заявление.

Сам мужчина заявил, что подавал документы на загранпаспорт вместе со своей женой, и та не получала сообщений о рассмотрении заявки ФСБ. Он признался, что никогда не нарушал закон, а потому блокировка выезда кажется ему странной.

Ранее на портале госуслуг появилось сообщение, что со 2 февраля выдача биометрических загранпаспортов сроком на 10 лет на территории России будет временно остановлена. Ограничения связали с проблемами на Московской печатной фабрике АО «Гознак». Выдачу загранпаспортов пообещали восстановить ближе ко второй половине марта 2023 года. При острой необходимости выехать за границу россияне по-прежнему могут подать заявление на загранпаспорт старого образца, срок его действия вдвое меньше — всего лишь пять лет.