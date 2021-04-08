Россияне заявили о гордости за родину, создавшую «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/46c66e22-98eb-11eb-a655-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство россиян гордятся страной, ставшей одним из мировых лидеров по созданию вакцин от коронавируса. Такое мнение высказали 63,8% граждан, 18,4% россиян не увидели в создании препаратов поводов для такого чувства.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического центра университета «Синергия».

Агентство отмечает, что широкое распространение отечественных препаратов повышает авторитет России. Так считают 64% граждан, не согласны с таким утверждением 25,4% опрошенных.

Наибольшим доверием у жителей России (40,6%) пользуется вакцина «Спутник V». «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», по их мнению, также входят в топ-5 мировых препаратов по надёжности.

Многие россияне действительно гордятся достижениями наших учёных-фармацевтов. Но при этом гордые за страну граждане в большинстве своём не впадают в патриотическую горячку и не занимаются подменой понятий, — подчеркнули авторы исследования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский «Спутник V» готовы использовать для вакцинации более половины (55%) жителей Германии. Одно условие — он должен быть зарегистрирован в Евросоюзе. Таковы результаты опроса, проведённого компанией YouGov. Отмечается, что не хотят прививаться именно «Спутником V» 19% немцев, а 12% заявили о нежелании вообще вакцинироваться.