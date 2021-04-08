Россияне заявили о гордости за родину, создавшую «Спутник V»

Большинство россиян гордятся страной, ставшей одним из мировых лидеров по созданию вакцин от коронавируса. Такое мнение высказали 63,8% граждан, 18,4% россиян не увидели в создании препаратов поводов для такого чувства.
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Агентство отмечает, что широкое распространение отечественных препаратов повышает авторитет России. Так считают 64% граждан, не согласны с таким утверждением 25,4% опрошенных.
Наибольшим доверием у жителей России (40,6%) пользуется вакцина «Спутник V». «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», по их мнению, также входят в топ-5 мировых препаратов по надёжности.
Многие россияне действительно гордятся достижениями наших учёных-фармацевтов. Но при этом гордые за страну граждане в большинстве своём не впадают в патриотическую горячку и не занимаются подменой понятий, — подчеркнули авторы исследования.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский «Спутник V» готовы использовать для вакцинации более половины (55%) жителей Германии. Одно условие — он должен быть зарегистрирован в Евросоюзе. Таковы результаты опроса, проведённого компанией YouGov. Отмечается, что не хотят прививаться именно «Спутником V» 19% немцев, а 12% заявили о нежелании вообще вакцинироваться.