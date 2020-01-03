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Глава РФ Владимир Путин поручил российскому правительству помочь властям Свердловской области подготовить регион к проведению Универсиады, которая пройдёт в 2023 году в Екатеринбурге. Кабмину также дано указание организовать освещение соревнования в СМИ.

Оказать содействие правительству Свердловской области и общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» в организации и проведении на высоком организационном уровне XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге,...