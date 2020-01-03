Количество зарегистрированных в России автомобилей достигло 60,5 млн, что на 1,3% больше, чем в прошлом году.
Согласно данным МВД, граждане предпочитают приобретать личный транспорт весной и в начале лета.
Самое большое число зарегистрированных автомобилей фиксируется в Москве и Подмосковье,
Ранее NEWS.ru писал, что МВД объяснило новый порядок госрегистрации транспортных средств. Согласно поправкам, автодилеров наделили правом ставить машины на учёт непосредственно в автосалоне, без обращения в ГИБДД. При этом код региона в номере будет привязываться к субъекту регистрации владельца автомобиля. Также в процессе регистрации смогут принимать участие заводы-изготовители.
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