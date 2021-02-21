Россияне увеличили долги по штрафам ГИБДД на 1 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/8c346eec-ed47-11e9-864b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В среднем сумма долга по штрафу ГИБДД в России составляет 830 рублей. В 2020 году граждане страны в целом задолжали за нарушение правил дорожного движения около 11,3 млрд рублей. Сумма была увеличена почти на один миллиард.

По данным на 1 января 2021 года, в производстве судебных приставов находилось свыше 13,6 млн материалов о взыскании штрафов, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Федеральной службы судебных приставов РФ.

В начале прошлого года россияне были должны 10,4 млрд рублей. При этом по сравнению с 2019 годом средний долг сократился на 15 рублей.

В МВД уточнили, что в прошлом году выросло число нарушений, выявленных видеокамерами, почти на 20%.

В отношении собственников транспортных средств по нарушениям, зафиксированным специальными техническими средствами, вынесено 145,5 млн постановлений, — сказано в отчёте ведомства.

Как ранее писал NEWS.ru, российским водителям посоветовали пройти техосмотр до 1 марта, чтобы избежать штрафа. Дело в том, что с начала марта в России вступает в силу закон, согласно которому все диагностические карты, полученные без осмотра машины, аннулируют.

А вот вернуть себе деньги можно, если на ваш автомобиль, припаркованный во дворе, рухнула льдина или снег, которые помяли крышу или капот. На коммунальщиков можно подать в суд и потребовать возмещения ущерба.

Штраф за неправильную парковку на придомовой территории в России составляет от 500 рублей до пяти тысяч в зависимости от региона. Чтобы соседи не забивали машинами любой свободный сантиметр двора, с ними можно бороться обращениями в ГИБДД.