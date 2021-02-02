Во избежание штрафа: водителям посоветовали пройти техосмотр до 1 марта

https://static.news.ru/photo/477342fa-655b-11eb-8e9b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов посоветовал автомобилистам пройти техосмотр до 1 марта, пока ещё действуют старые правила. В противном же случае можно нарваться на крупный штраф.

Дело в том, что с начала марта в России вступает закон, согласно которому все диагностические карты, полученные без осмотра машины, аннулируют. Пройти такой техосмотр можно будет теперь только в пункте осмотра автомобиля, где, по словам Шкуматова, начнётся «настоящий аншлаг».

Пунктов технического осмотра, которые могут принять миллионы автомобилистов, у нас нет. Поэтому те автомобилисты, которые не пройдут технический осмотр в феврале, до вступления в силу вот этих поправок, могут оказаться без полиса ОСАГО, — передаёт слова специалиста телеканал «360».

Суть в том, что без диагностической карты водители не смогут купить ОСАГО. В свою очередь, езда без этого полиса приведёт к штрафу — нарушителей будут выявлять по камерам наблюдения.

В результате платить придётся за отсутствие ОСАГО и диагностической карты. Общая сумма штрафов составит четыре тысячи рублей.

Кроме того, прохождение техосмотра придётся подкреплять фотографиями. Диагностические карты без осмотра машин будут аннулировать.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о внесении изменений в законодательство по вопросам дорожного движения. Таким образом, в Казахстане водители теперь смогут ездить на машинах без прав.

Теперь же автомобилистам не потребуется водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Чтобы водить машину, потребуется только документ, удостоверяющий личность. Вся остальная информация будет у патрульных в специальных планшетах — их оснастят необходимой информационной базой.