Назван способ получить с коммунальщиков выплату за повреждённое авто

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Если на автомобиль, припаркованный во дворе, рухнула льдина или снег, которые помяли крышу или капот, на коммунальщиков можно подать в суд и потребовать возмещения ущерба.

Однако нужно помнить, что есть случаи, когда получить деньги не получится. Например, если машина была оставлена в опасной зоне, или водитель проигнорировал установленное ограждение, пишет газета «Известия».

Также ничего не добьются, скорее всего, автовладельцы, которые не обратили внимания на предупреждение экстренных служб о потенциальной погодной опасности. Но и тут есть оговорка: речь не идёт о городе, а только о конкретном районе. В других случаях владелец авто может обращаться в суд.

Чтобы доказать вину коммунальщиков лучше обзавестись фото и видео произошедшего. Важно, чтобы на них была дата.

Далее вызываем участкового или просто звоним в полицию. Они приезжают, выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела — ведь в таких обстоятельствах умысла о нанесении вреда не было, — рассказал газете юрист и эксперт в области страхования Илья Афанасьев.

Далее берём протокол, проверяем всё ли в нём верно указано, перечислены ли все свидетели и их личные данные. Пишем заявление в МВД, куда прикладываем все снимки и видео. После всего этого нужно заказать проведение независимой экспертизы. И по её результатам подаём иск.

Штраф за неправильную парковку на придомовой территории в России составляет от 500 рублей до пяти тысяч в зависимости от региона. Чтобы соседи не забивали машинами любой свободный сантиметр двора, с ними можно бороться обращениями в ГИБДД, писал ранее NEWS.ru.