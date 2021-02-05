Юрист рассказал о способах борьбы с неправильной парковкой соседей

https://static.news.ru/photo/c755bba2-55d9-11ea-9c49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Штраф за неправильную парковку на придомовой территории в России составляет от 500 рублей до пяти тысяч в зависимости от региона. Чтобы соседи не забивали машинами любой свободный сантиметр двора, с ними можно бороться обращениями в ГИБДД.

Причём есть несколько способов сообщить в контролирующий орган о нарушителе абсолютно конфиденциально.

Как сообщили РИА Новости юристы, запрещёнными местами парковки считаются газоны, тротуары и места проезда специальной техники. Причём за последнее нарушение штраф достигает пяти тысяч рублей, уточнил управляющий партнер юридической компании Егор Редин.

Кроме того, наказать недобросовестного соседа можно за парковку у мусорных контейнеров и за оставленную машину с включённым двигателем более чем на пять минут.

А вот необоснованная парковка на месте, предназначенном для инвалидов, может обернуться не только штрафом в пять тысяч рублей, но и эвакуацией автомобиля на штрафстоянку, — предупредил Редин.

На все перечисленные и прочие случаи нарушения можно пожаловаться. Например, подать личное обращение в ГИБДД, послать его заказным письмом, или на сайте инспекции и через соответствующие мобильные приложения. Для доказательства нарушения нужно сделать фото и видео, на которых будет читаться госномер автомобиля, и видны ракурсы общего плана, отметила адвокат Яна Любимова.

Как ранее писал NEWS.ru, в 2021 году в КоАП появились обновления, которые неприятно удивят автомобилистов. Штраф теперь можно получить, например, за брошенную во дворе машину. Его размер составит 1–3 тысячи рублей.