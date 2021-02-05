Юрист рассказал о способах борьбы с неправильной парковкой соседей

Штраф за неправильную парковку на придомовой территории в России составляет от 500 рублей до пяти тысяч в зависимости от региона. Чтобы соседи не забивали машинами любой свободный сантиметр двора, с ними можно бороться обращениями в ГИБДД.
Причём есть несколько способов сообщить в контролирующий орган о нарушителе абсолютно конфиденциально.
Как
Кроме того, наказать недобросовестного соседа можно за парковку у мусорных контейнеров и за оставленную машину с включённым двигателем более чем на пять минут.
А вот необоснованная парковка на месте, предназначенном для инвалидов, может обернуться не только штрафом в пять тысяч рублей, но и эвакуацией автомобиля на штрафстоянку, — предупредил Редин.
На все перечисленные и прочие случаи нарушения можно пожаловаться. Например, подать личное обращение в ГИБДД, послать его заказным письмом, или на сайте инспекции и через соответствующие мобильные приложения. Для доказательства нарушения нужно сделать фото и видео, на которых будет читаться госномер автомобиля, и видны ракурсы общего плана, отметила адвокат Яна Любимова.
Как ранее писал NEWS.ru, в 2021 году в КоАП появились обновления, которые неприятно удивят автомобилистов. Штраф теперь можно получить, например, за брошенную во дворе машину. Его размер составит 1–3 тысячи рублей.