Юрист рассказал о штрафах для автомобилистов в 2021 году

https://static.news.ru/photo/9744d008-5dce-11eb-ab38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin / globallookpress

В 2021 году в КоАП появились обновления, которые неприятно удивят автомобилистов. Штраф теперь можно получить за брошенную во дворе машину. Его размер составит 1–3 тысячи рублей, предупредил управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Машину отнесут к так называемому автохламу, а её владельцу придется заплатить, только если у неё отсутствуют одна или несколько кузовных деталей и/или отсутствуют одно или несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин. В эту же категорию отправили сгоревшие машины.

В беседе с агентством ПРАЙМ он рассказал и о других ситуациях, когда можно схлопотать штраф. Также он обратил внимание, что за те нарушения, которые уже были прописаны в КоАП, ответственность не подняли.

В две тысячи рублей обойдётся владельцу мойка автомобиля в запрещённых законом местах.

За парковку на газоне, на клумбе и других зелёных насаждениях и проезд по ним, штраф составит 1,5–4 тысячи рублей. Но если это нарушение зафиксировали специальными техсредствами, например, через мобильное приложение, водителя накажут на две тысячи рублей.

Парковаться на детских площадках тоже запрещено — нарушение обойдётся в 2–5 тысяч рублей.

При отказе от медосвидетельствования, когда в машине есть дети, могут оштрафовать на 50 тысяч рублей, а прав лишить на срок от двух до трёх лет.

Как ранее писал NEWS.ru, в России введён новый штраф за неуплату проезда по платной дороге. Для легковых автомобилей, проехавших по трассе без оплаты, штраф составит 1,5 тысячи рублей, свидетельствует обновлённая версия статьи 12.21.4 КоАП.