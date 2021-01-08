В России появился новый штраф для автомобилистов

В России введён новый штраф для автолюбителей — за неуплату проезда по платной дороге. Для легковых автомобилей, проехавших по трассе без оплаты, штраф составит 1,5 тысячи рублей, свидетельствует обновлённая версия статьи 12.21.4 КоАП.
Водитель легкового автомобиля за такое нарушение должен будет уплатить штраф в размере 1,5 тысячи рублей, а вот грузовики и автобусы — уже 5 тысяч. В отношении этого вида штрафов действует своего рода «амнистия»: если нарушитель оплатил штраф не позднее чем через 20 дней с момента вынесения постановления, то он освобождается от административной ответственности, дело закрывается.
Если же камеры фиксации поймали нарушителя несколько раз в течение одних суток, то повторные постановления выноситься не будут.
Как сообщал NEWS.ru, в России с 1 марта также появится новый автодорожный знак, предупреждающий о фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Сейчас такой знак используется лишь в связке с другими, а не самостоятельно.