В России появился новый штраф для автомобилистов

https://static.news.ru/photo/fcf56368-52d4-11eb-bc39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России введён новый штраф для автолюбителей — за неуплату проезда по платной дороге. Для легковых автомобилей, проехавших по трассе без оплаты, штраф составит 1,5 тысячи рублей, свидетельствует обновлённая версия статьи 12.21.4 КоАП.

Законопроект появился на официальном интернет-портале правовой информации и вносит изменения в статью 12.21.4 КоАП «Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог».

Водитель легкового автомобиля за такое нарушение должен будет уплатить штраф в размере 1,5 тысячи рублей, а вот грузовики и автобусы — уже 5 тысяч. В отношении этого вида штрафов действует своего рода «амнистия»: если нарушитель оплатил штраф не позднее чем через 20 дней с момента вынесения постановления, то он освобождается от административной ответственности, дело закрывается.

Если же камеры фиксации поймали нарушителя несколько раз в течение одних суток, то повторные постановления выноситься не будут.

Как сообщал NEWS.ru, в России с 1 марта также появится новый автодорожный знак, предупреждающий о фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Сейчас такой знак используется лишь в связке с другими, а не самостоятельно.