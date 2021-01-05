Новый дорожный знак появится в России

Дорожный знак фото- и видеофиксации нарушений ПДД появится на дорогах России. Он начнёт действовать с 1 марта.
Постановлением правительства в России вводится отдельно используемый знак, обозначающий камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения,
Его будут устанавливать на трассах вне поселений в 150–300 м от начала снимаемого участка дороги и на въезде в поселение. Также он может использоваться вместе со знаками, указывающими расстояние до опасного участка или определённого объекта.
Сейчас знак фото- и видеофиксации применяется только в связке с другими дорожными знаками. До 1 сентября разрешается соответствующее использование.
Ранее сообщалось, что к весне 2021 года в России могут появиться законодательные принципы использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатов, сегвеев, моноколёс — и правила их регулирования.
ГИБДД не может игнорировать тренд на развитие данного вида транспорта, но следует определить рамки использования СИМ — кому и каким образом разрешить передвижение на этих транспортных средствах по дорогам общего пользования и как его контролировать.
Как писал NEWS.ru, в России могут ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч. Кроме того, предлагается ввести новые дорожные знаки для регулирования их движения.