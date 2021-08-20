Россияне удивились умению советских детей выращивать коноплю

Российских пользователей социальных сетей впечатлила фотография 50-ых, где советские ученики демонстрируют выращенные на участке рядом со школой кусты конопли. Снимок опубликован в Facebook в группе «Москва моя».

Конопля долгое время была источником материала для тканей и верёвок: знаменитые пеньковые верёвки делали именно из конопляных волокон. Также разные части каннабиса использовали в качестве косметических средств и пускали на корм скоту, — написала одна из пользовательниц.

Некоторые поделились фотографиями знаков отличия «Мастеру Коноплеводства» СССР. Многие при этом отметили, что о психотропных свойствах конопли узнали лишь во взрослом возрасте. Тем не менее, нашлись и комментаторы, которые заявили, что промышленные сорта каннабиса в Советском Союзе были безопасными для человека и не имели никаких психоактивных веществ.

Ранее в группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)» в социальной сети Facebook был опубликован снимок купающихся на Софийской набережной подростков. Многие пользователи отметили своё сходство с людьми на фотографии.