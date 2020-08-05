Россияне стали реже принимать лекарства

https://static.news.ru/photo/c5612dba-d7c8-11ea-8ea0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты исследовательского холдинга «Ромир» провели опрос и выяснили, что доля россиян, использующих лекарственные препараты для лечения заболеваний, уменьшилась на 12%, а число сторонников народной медицины увеличилось на 4%.

Большинство россиян (74%) использует лекарственные препараты в качестве терапии беспокоящих их заболеваний, их число уменьшилось за последний год на 12%. Люди стали отказываться от традиционной терапии хронических заболеваний в пользу менее научных, народных методов: их доля увеличилась с 10% до 14%, — сообщили в «Ромире».

Кроме того, 12% респондентов признались, что просто отказываются от терапии, предпочитая перетерпеть болевые ощущения. Их число за последний год выросло в три раза.

Отказ от лекарственных средств в пользу народных методов лечения и просто отказ от лечения отчасти связаны с увеличением цен на лекарственные препараты и с удорожанием жизни в целом, — считает директор по работе с клиентами «Ромира» Марина Шепотиненко.

Она считает это тревожным сигналом, так как люди начинают экономить на своём здоровье, при этом снижая качество жизни.

Как писал NEWS.ru, врач Александр Мясников дал советы людям, мечтающим отказаться от лекарственных средств. По словам эксперта, контроль веса, физическая активность, а также правильное питание во многих случаях оказываются гораздо эффективнее лекарств. Мясников подчеркнул, что около двух третьих всех медикаментов, которые принимают россияне, оказываются ненужными. Только больные с хроническими заболеваниями могут принимать более четырёх препаратов. Но даже они могут уменьшить количество лекарств, если начнут вести здоровый образ жизни.