Россияне стали покупать больше книг про психологию и эзотерику

В феврале 2022 года продажи книг на маркетплейсе Wildberries выросли на 81%. Как сообщает «Газета.Ru», особым спросом пользуются книги по психологии, а также про эзотерику, гадание и карты Таро.

Наибольшей популярностью у российских читателей пользовались книги по психологии. Интерес к ним впервые опередил спрос на различную детскую художественную и развивающую литературу, — пишет издание.

Помимо этого, стало известно, что спрос на карты Таро, а также на руководство по их использованию вырос на 563%. В топ-5 самых популярных книг среди россиян вошли «Искусство любить» Э. Фромма, «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» О. Примаченко, «Радикальное Прощение» К. Типпинга, «Хочу и буду» М. Лабковского.

Ранее стало известно, что в России более чем на 50% выросли продажи книг о предсказаниях, духовных практиках, осознанности, позитивном мышлении и карт Таро. От продажи такой литературы и товаров издание «Эксмо-АСТ» получило более 400 млн рублей доходов.