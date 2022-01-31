В России более чем на 50% выросли продажи эзотерической литературы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для прививки от коронавируса детей в возрасте до пяти лет, вероятно, будет применяться назальная форма вакцины «Спутник V», заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. При этом он отметил, что сначала нужно дождаться окончания испытаний препарата на взрослых, сообщает «Интерфакс».

Мы про это думаем и, скорее всего, будет интраназальная форма, во всяком случае, я буду это предлагать. Не знаю, что будет решено в результате: в 10 раз её (вакцину «Спутник...