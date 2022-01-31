В России более чем на 50% выросли продажи эзотерической литературы
Антон Соловьев
Антон Соловьев
10:33, 01 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В России более чем на 50% выросли продажи книг о предсказаниях, духовных практиках, осознанности, позитивном мышлении и карт Таро, об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные издательской группы «Эксмо-АСТ». От продажи такой литературы и товаров издание получило более 400 млн рублей доходов. Отмечается, что два года назад продажи в этой категории росли только на 13%. О росте продаж эзотерических и психологических книг также сообщают в сети книжных магазинов «Читай-город», на маркетплейсе Wildberries и в издательстве «Альпина Паблишер».
Основной интерес аудитории идёт в направлении не теорий, а практических навыков — работы с подсознанием, понимания предназначения, кармических задач и поиска ресурса,— сообщает начальник отдела религии и эзотерики «Эксмо» Мария Виноградова.
Недавно писатель Дмитрий Быков рассказал NEWS.ru, что каждый гражданин РФ должен прочитать три книги — «Капитанскую дочку» Александра Пушкина, «Тихий Дон» Михаила Шолохова и «Отблеск костра» Юрия Трифонова. Он объяснил, что перечисленные произведения повествуют о том, как не допустить раскола внутри общества. Собеседник добавил, что «Отблеск костра», по его мнению, единственный объективный труд о Гражданской войне в России.