Россияне стали меньше тратить на покупку новых автомобилей Россияне стали тратить на покупку новых автомобилей на 5% меньше

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Траты российских граждан на новые автомобили в октябре упали на 5%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Автостата». До этого расходы на покупку новых машин наоборот росли.

По данным исследования, в октябре россияне закупились автомобилями на 88,7 млрд рублей. По сравнению с сентябрем показатель упал на 5% (93,6 млрд рублей), а если сравнивать с результатами годовой давности, то на 65% (253,7 млрд рублей). Исключения составили только китайские и японские бренды, которые продолжили расти. В общей сложности в октябре 2022 года в России продали 44,2 тысячи новых легковых автомобилей — на 3% меньше результата сентября (45,4 тысячи).

В то же время в октябре увеличилась доля машин в премиальном сегменте: 994 новых автомобиля (на 13% больше, чем в сентябре) на 7,5 млрд рублей (+15%).

Прирост затрат россиян на покупку автомобилей отдельных категорий — несмотря на снижение в целом по рынку — свидетельствует о росте объемов параллельного импорта. Наиболее отчетливо это видно на примере японских и премиальных марок. Официальные поставки этих машин на российский рынок прекращены, поэтому они все чаще привозятся к нам по схеме параллельного импорта, — заявили авторы исследования.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, китайский автопром в 2021 году продемонстрировал рекордный рост в России, заняв по итогам года более 7% рынка. За прошлый год автопроизводители из КНР продали в РФ более 103 384 новых автомобилей.

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