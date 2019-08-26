https://static.news.ru/photo/85c4b878-c7db-11e9-8926-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Жители России в июле текущего года увеличили потребление кофе и шоколада на 9,2% и 2,6% соответственно по сравнению с июнем.

Согласно исследованию холдинга «Ромир», объёмы покупок россиянами этих товаров выросли на 14,4% и 8%.

Повышение данных показателей оказало влияние на рост индекса «Кофе с молоком», который рассчитывается на основе динамики стоимости и объёмов потребления кофе, молока, бутилированной воды и шоколада, — в месячном выражении в июле индекс увеличился на 4,4%, в годовом — на 6,3%.

В исследовании отмечается, что положительную динамику индекса в июле не смогло нарушить уменьшение покупок бутилированной воды на 3,1% при снижении её стоимости на 1,4%.

По мнению экспертов, рост индекса может быть связан с прохладной и дождливой погодой, которая заставила потребителей чаще радовать себя согревающим напитком и шоколадом.

В холдинге добавили, что выбранные для расчёта индекса продукты являются элементарным набором «простых удовольствий», а сам он показывает экономическую уверенность россиян, передаёт RNS .

Как писал News.ru, ранее авторитетное американское издание The Atlantic обнародовало список необходимых напитков. Вода, кофе и сок должны обязательно быть в арсенале каждого офисного работника.