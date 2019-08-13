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Вода, кофе и сок должны обязательно быть в арсенале каждого офисного работника. Список необходимых напитков обнародовало авторитетное американское издание The Atlantic.

Вода рекомендуется как основа всех биологических процессов. Жажда может негативно сказаться на работе, так как не даёт сконцентрироваться. Регулярное же её употребление позволяет лучше сосредоточиться, пишет « Профиль ».

Что касается кофе, то он помогает взбодриться и повышает работоспособность. Он позволяет выполнять работу вовремя и не задерживаться в сверхурочное время. Впрочем, заменить его можно и другим напитком с содержанием кофеина – например, колой.

Что касается сока, то его составители списка рассматривают как источник эндорфинов. Это может быть и немного газировки, либо полезный чайный гриб. В конце недели можно даже выпить бокал вина.

Ранее, как писал News.ru, польские медики назвали напитки, содержащие заменители сахара, которые негативно влияют на зубную эмаль человека.