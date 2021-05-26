Россияне смогут наказать курящих соседей

https://static.news.ru/photo/62fdcaea-be25-11eb-adae-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев рассказал, что россияне, страдающие от курящих соседей, теперь смогут наказать досаждающих жителей дома. Так, от любителей «подымить» можно будет получить компенсацию морального вреда, пишет РИА Новости.

Экологическое благополучие обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма, и Верховный суд разъяснил, что нарушение этого права в жилых помещениях влечёт обязанность компенсировать моральный вред, — сказал Лебедев.

Он отметил, что социальное благополучие и здоровье россиян напрямую зависит от окружающей среды. По его словам, общество должно гармонично взаимодействовать с природой.

Глава ВС РФ также уточнил, что природные ресурсы нужно использовать бережно. По его словам, забота об окружающей среде обеспечивает не только духовное, но и экономическое развитие человечества.

В этой связи защита экологии является одной из основных целей правового регулирования, — заключил Лебедев.

Ранее заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев рассказал, что риск смерти от коронавируса у интенсивно курящего человека на 90% выше, чем у людей без вредной привычки.