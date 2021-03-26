Россияне съели 200 тысяч тонн ненатуральной «молочки» за год

https://static.news.ru/photo/91d5fa0e-8e32-11eb-8825-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объём производства молочных продуктов с заменителем молочного жира в РФ в 2020 году вырос на 10%. Россияне за год съели почти 200 тысяч тонн такой продукции.

Об этом в беседе с порталом «Ридус» рассказала председатель совета директоров Молочного союза России Людмила Маницкая. По её словам, тенденция к росту в этой сфере сохранится и в 2021 году. Эксперт указала, что россиянам не стоит опасаться снижения объёма продукта в привычной упаковке на фоне роста цен.

Во-первых, это не выгодно производству хотя бы потому, что необходима отладка оборудования под другие объёмы и формы, во-вторых, под это требуется новая упаковка, которая, как правило, изготавливается на несколько месяцев вперёд, — сказала Маницкая.

Отпускная цена производителя на сырое молоко оказывает значительное влияние на стоимость готового продукта. Поэтому конченая цена товара закладывается уже на стадии поставок сырья, отметила эксперт. В этой связи важны государственные меры поддержки молочного животноводства.

Что касается ограничения цены на всех уровнях производства — ни в коем случае! Искусственное вмешательство в экономику молочного производства приведёт к увеличению дисбаланса между спросом и предложением. В рыночной экономике цены должен диктовать рынок, а не государство. Только на отдельные виды социально значимых продуктов государство может урегулировать цену. В молочной отрасли это питьевое молоко и сливочное масло, — подчеркнула Маницкая.

Эксперт допустила, что в сложившихся условиях можно рассмотреть вариант введения ограничений для торговых точек в возможности многократно увеличивать цену на молочные продукты.

Я бы предложила ограничить наценку лишь в торговле — например, до 25%. Потому что как бы ни изменялась цена на сырое молоко, это никак не сказывается на ценах в торговых сетях, где наценка на цельномолочную продукцию может достигать 50% и выше, а в категориях сыров и масла сливочного — до 100% и более, — резюмировала Маницкая.

Ранее организация «Общественная потребительская инициатива» провела исследование, выявившее, что до 45% молочных продуктов в российских магазинах могут быть просрочены, передавал NEWS.ru.