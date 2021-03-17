Россияне рекордно сократили потребление товаров

https://static.news.ru/photo/e0fc054a-8713-11eb-9106-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ушедшем пандемическом году жители России рекордно снизили потребление товаров и услуг до показателей 2015 года. Об этом сообщается в материалах аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Эксперты подсчитали, что в среднем россияне тратили 26,9 тысячи рублей в месяц. С учётом инфляции это меньше на 9%, или на 1,68 тысячи рублей, чем в 2019-м. В совокупности за 2020 год население потратило меньше на 2,77 триллиона рублей.

Сокращение расходов населения в пандемическом году было связано с двумя основными факторами: падением располагаемых доходов и карантинными ограничениями. Последние привели к вынужденному снижению трат на питание и досуг вне дома, транспорт, услуги и т. д. В то же время многие россияне сознательно сократили расходы в период кризиса, старались формировать сбережения и откладывать деньги на чёрный день, — сказано в отчёте.

Сильнее всего расходы снизили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Дагестана, Калининградской области, Ставропольского края и Приморья. При этом на Чукотке, в Калмыкии, Ленинградской области, Хакасии, Республике Алтай и Челябинской области в пандемию коронавируса, наоборот, тратили больше.

Как показало исследование, меньше тратили те граждане страны, которые живут в более благополучных районах. В бедных регионах люди не снижали расходы, так как экономить было не с чего и тратить меньше они просто не могли себе позволить. Антикризисные социальные выплаты при этом помогли малообеспеченным россиянам поддержать минимальное потребление в условиях роста цен. Это привело к незначительному росту расходов.

Ранее эксперты сервиса «ДомКлик», входящего в экосистему Сбербанка, провели исследование и выяснили, какие регионы России являются самыми экономными в смысле приобретения там жилья. Как выяснилось, вторичка дешевле всего стоит на территории Ингушетии, писал NEWS.ru.