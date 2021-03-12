Россияне разделились во мнениях о четырёхдневной рабочей неделе

https://static.news.ru/photo/8c6a2616-8339-11eb-b8f2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Примерно каждый четвёртый россиянин (26%) поддерживает идею о введении четырёхдневной рабочей недели для женщин. Об этом стало известно по итогам проведённого соцопроса.

Причём среди самих дам, считающих необходимой короткую «женскую» трудовую неделю, сторонников инициативы оказалось вдвое больше, чем среди мужчин — 35% и 17% соответственно, следует из данных Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

При этом почти треть опрошенных (30%) считают, что «четырёхдневку» надо вводить для всех, а не только для женщин.

В свою очередь почти четверть россиян (24%) полагают, что сокращённая рабочая неделя не нужна ни мужчинам, ни дамам. Среди мужчин инициативу считают ненужной 26% респондентов, а среди женщин — 21%.

Каждый пятый участник опроса (20%) затруднился с ответом.

Опрос был проведён 11–12 марта среди 1,6 тысячи человек в возрасте старше 18 лет в 398 населённых пунктах всех регионов страны.

Ввести в России четырёхдневную рабочую неделю летом 2019 года предложил занимавший в ту пору пост главы правительства Дмитрий Медведев. На фоне пандемии коронавируса уже в статусе зампредседателя Совета безопасности он отметил, что эпидемиологическая ситуация оживила обсуждение темы.

Вместе с тем он подчеркнул, что переходить на «четырёхдневку» надо не в ущерб развитию экономики. В свою очередь в Федерации независимых профсоюзов России выразили готовность обсуждать сокращённую рабочую неделю, но указали на то, что в общении с профильным министерством в приоритете пока другие проблемы. В том числе защита прав работников.

С предложением ввести в России четырёхдневную рабочую неделю для женщин выступила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

В целом же скептики опасаются, что такое нововведение может негативно сказаться на производительности и оплате труда, писал NEWS.ru