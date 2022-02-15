Россияне рассказали про уровень желаемой пенсии

Россияне рассказали, что хотели бы получать пенсию в размере 55,5 тысяч рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные нового исследования СберНПФ. При этом мужчины назвали оптимальной пенсию в 60 тысяч рублей, а женщины — в 51 тысячу. Издание уточняет, что нынешние пенсионеры более скромные, для них оптимальной суммой является пенсия в 33 тысячи рублей.

В настоящее время, согласно информации Минтруда России, средние страховые пенсии неработающих пенсионеров составляют почти 19 тысяч рублей. Работающие пенсионеры получают в среднем 14 тысяч рублей, но совокупный доход равен примерно 66 тысячам рублей.

Ранее стало известно, что Московская область станет первым регионом в России, в котором льготы по жилищно-коммунальным услугам будут предоставляться в беззаявительном порядке. Задачу на проактивную помощь населению ранее поставил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. При этом ответ на запросы Министерства социального развития Московской области о наличии или отсутствии задолженности будет сокращён до одного дня.

На данный момент в Подмосковье информация о 600 тысячах получателей льгот уже загружена в Государственную информационную систему (ГИС) ЖКХ. На льготу по ЖКУ на данный момент, например, могут претендовать пенсионеры старше 70 лет — им снижают оплату на 50%. Полностью освобождаются от выплат за ЖКУ пенсионеры старше 80 лет. Есть и другие категории льготников.