Россияне рассказали, почему им отказывают в трудоустройстве

https://static.news.ru/photo/e38f9eb4-4ae9-11ea-897c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look

Несоответствие навыков и опыта соискателя, возраст и лукавство в резюме могут стать причинами отказа при устройстве на работу. Такие предположения в ходе опроса сервиса «Работа.ру» высказали россияне. Результаты опроса приводит РИА Новости.

По мнению 55% респондентов, отказ в работе неизбежен , если опыт соискателя не соответствует требованиям работодателя. 45% убеждены, что виной всему является возраст.

38% участников полагают, что их не возьмут на работу, если в резюме содержится недостоверная информация. Также мешает обрести работу неграмотная письменная и устная речь, в этом убеждена треть участников опроса.

Ещё 31% видит причиной неудачи неопрятный внешний вид, 30% указывают на неумение себя подать. Ещё 25% предполагают, что отказом в трудоустройстве может стать опоздание соискателя на собеседование.

Кроме того, в числе причин отказа в трудоустройстве люди указывали желание получать высокую зарплату (14%), несовместимость по характеру (11%), семейное положение претендента на вакансию (7%). Ещё 6% заявили, что на отказ могут влиять все вышеприведённые факторы.

Ранее жители России назвали города с лучшей зарплатой в их сфере. Лидером среди зарплатных ожиданий стала Москва. Об этом писал NEWS.ru.