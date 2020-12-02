Россияне рассказали о своих самых больших страхах

https://static.news.ru/photo/ee136934-3494-11eb-b1a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители России рассказали, чего опасаются больше всего. Первое место занял страх роста социальной несправедливости (70%).

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, далее следуют боязнь снижения доходов (68%) и недоступности привычных товаров из-за их подорожания (67%).

Также среди своих страхов россияне назвали отказ в оказании бесплатной медицинской помощи, падение её качества (62%) и потерю работы (44%).

Реже всего граждане высказывали боязнь перед беспорядками внутри страны, вызванные акциями протеста против власти (35%), разгулом преступности (33%) и обострение конфликтов России с другими странами (27%).

Телефонный опрос состоялся 30 октября. Своё мнение озвучили 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее NEWS.ru писал, что более трети россиян (36%) предпочитают слушать эстрадные песни. 46% из них — женщины.