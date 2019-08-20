https://static.news.ru/photo/4cdde3f6-c333-11e9-8c95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Фонд общественного мнения провёл опрос среди граждан и выяснил, какой представляют Россию жители страны через 20 лет и как планируют своё будущее. Данные опроса размещены на сайте ФОМ .

Благоприятной для планирования будущего назвали ситуацию в стране 28% респондентов. По данным фонда, их мнение основано на том, что сейчас всё достаточно стабильно. Участники опроса отмечают улучшение условий жизни. При этом они считают, что будущее всегда надо планировать.

62% граждан назвали ситуацию в стране неблагоприятной для планов на длительный срок. Исследователи отмечают, что основным аргументом является непонимание «что будет впереди». Многие говорят о низких доходах и «космических ценах».

На вопрос о том, будет ли в России более спокойно жить через 20 лет, утвердительно ответили 18%. О том, что ничего не изменится, думают 32% опрошенных. 20% считают, что жизнь станет менее спокойной. Остальные затруднились ответить на вопрос.

Надеются на улучшение положения дел в российской экономике 25%. 22% считают, что всё станет только хуже. 30% не ожидают никаких изменений.

О повышении уровня социальной защищённости в России через 20 лет думают 21%. 25% считают, что этот показатель снизится. 31% респондентов уверены, что ничего не изменится.

Ранее News.ru писал, что сейчас каждый пятый россиянин опасается, что робот заменит его на работе. Такие выводы сделал ВЦИОМ на основании очередного опроса общественного мнения.