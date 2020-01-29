https://static.news.ru/photo/43dfcc2a-4267-11ea-9a04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Незначительное повышение зарплаты не сможет заставить россиян работать более усердно. При этом о готовности повысить производительность, если зарплата увеличится в полтора-два раза, заявили 40% опрошенных (21% и 19% соответственно).

Таковы результаты всероссийского опроса, проведённого аналитическим центром НАФИ, сообщает РБК. Агентство отмечает, что только от 5% до 13% респондентов согласны лучше работать при повышении зарплаты на 10%-40%. Ещё 18% заявили, что и так трудятся на пределе возможностей.

Не ожидают роста зарплаты в 2020 году 54% опрошенных россиян, а надеются на увеличение довольствия около 29%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что советская практика создания на работе «касс взаимопомощи» вернулась в Россию из-за снижения доходов у трудоспособного населения. Спустя 30 лет россияне снова делают ежемесячные взносы в неформальный фонд помощи. Об этом рассказал профессор ВШЭ Симон Кордонский. По его словам, из фонда в случае чрезвычайной ситуации члену коллектива выплачивается некая сумма.