Незначительное повышение зарплаты не сможет заставить россиян работать более усердно. При этом о готовности повысить производительность, если зарплата увеличится в полтора-два раза, заявили 40% опрошенных (21% и 19% соответственно).
Таковы результаты всероссийского опроса, проведённого аналитическим центром НАФИ,
Не ожидают роста зарплаты в 2020 году 54% опрошенных россиян, а надеются на увеличение довольствия около 29%.
Ранее NEWS.ru сообщал, что советская практика создания на работе «касс взаимопомощи» вернулась в Россию из-за снижения доходов у трудоспособного населения. Спустя 30 лет россияне снова делают ежемесячные взносы в неформальный фонд помощи. Об этом рассказал профессор ВШЭ Симон Кордонский. По его словам, из фонда в случае чрезвычайной ситуации члену коллектива выплачивается некая сумма.
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