Россияне рассказали о дискомфорте из-за своей зарплаты

https://static.news.ru/photo/b5309630-98fa-11eb-a373-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Большинство россиян испытывают дискомфорт от своего дохода и только 9% опрошенных довольны получаемой зарплатой.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру». Отмечается, что 25% тех, кто не доволен размером заработка, хотели бы его увеличения на сумму более 50 тысяч рублей. Почти столько же россиян желают повышения зарплаты на 20–30 тысяч рублей, её рост на 10–20 тысяч устроит ещё 20% граждан.

Также большинство россиян (92%) заявило, что не дождалось желаемого повышения зарплаты, хотя 32% работодателей намеревались это сделать.

Опрос проводился среди более 4,5 тысячи человек старше 18 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что задолженность по зарплате в России сократилась на 67 млн рублей в период с 1 февраля по 1 марта. Об этом рассказал руководитель Роструда Михаил Иванков. Он отметил, что на 1 февраля 2021 года просроченная задолженность по зарплате по стране составляла 1,872 млрд рублей. Это на 400 млн рублей меньше прошлогоднего показателя.