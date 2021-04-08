Россияне рассказали о дискомфорте из-за своей зарплаты

Большинство россиян испытывают дискомфорт от своего дохода и только 9% опрошенных довольны получаемой зарплатой.
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Также большинство россиян (92%) заявило, что не дождалось желаемого повышения зарплаты, хотя 32% работодателей намеревались это сделать.
Опрос проводился среди более 4,5 тысячи человек старше 18 лет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что задолженность по зарплате в России сократилась на 67 млн рублей в период с 1 февраля по 1 марта. Об этом рассказал руководитель Роструда Михаил Иванков. Он отметил, что на 1 февраля 2021 года просроченная задолженность по зарплате по стране составляла 1,872 млрд рублей. Это на 400 млн рублей меньше прошлогоднего показателя.