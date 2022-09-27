Россияне назвали символы современной России ВЦИОМ: россияне назвали Путина, Шойгу и Лаврова символами современной России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Россияне считают, что символами современной России являются президент страны Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД РФ Сергей Лавров, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос проходил с 10 по 11 сентября по методу звонка на случайный номер, закрепленный за гражданином РФ. В акции приняли участие более 1600 россиян.

В рамках опроса респондентов попросили назвать «символы России». Наибольшее количество голосов набрал Путин, имя которого назвали 28% участников опроса. Вторую строчку занял Шойгу (7%), а на третьей расположился Лавров (5%).

Респондентов также попросили назвать значимую для России личность из прошлого. В тройку лидеров вошли Александр Пушкин, набравший 21%, император Петр I (20%), а также Иосиф Сталин (17%).

Ранее ВЦИОМ выяснил, что 83% опрошенных россиян выступают за борьбу с теми, кто пытается исказить историю. Против высказались только 7% респондентов, поскольку считают такие действия либо бессмысленными, либо объясняют их наличием у каждого собственного взгляда на исторические события.