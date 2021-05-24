Россияне рассказали, где собираются отдыхать летом

https://static.news.ru/photo/84d91f30-bd1b-11eb-8f6b-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Большинство россиян планируют отпуск на август и намерены путешествовать по просторам родины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса.

Чуть более половины (54%) участников исследования рассказали, что вообще не собираются в отпуск предстоящим летом. Из тех, кто отправится в отпуск, 39% намерены отдыхать в августе. Ещё 35% респондентов планируют уйти в отпуск в июле и 26% — в июне.

Отдыхать в России будут 86% опрошенных. К самым популярным направлениям относятся Москва и Подмосковье (14%), Крым (12%) и Сочи (10%). Кроме того, часть россиян планирует провести отпуск в Санкт-Петербурге и на курортах Краснодарского края. Почти пятая часть респондентов (18%) будет отдыхать дома.

Исследование проводилось сервисами «Работа.ру» и «СберАвто». В нём участвовали несколько тысяч россиян.

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