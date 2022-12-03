Россияне рассказали, довольны ли они своим материальным положением Опрос ФОМ: своим материальным положением довольны лишь 23% россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Менее четверти граждан России довольны своим материальным положением, говорится в исследовании фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Согласно соцопросу, количество довольных составило всего 23%, в основном это молодежь в возрасте от 18 до 30 лет.

Почти каждого пятого респондента, наоборот, не устраивает его материальное положение. Преимущественно это люди от 40 до 60 лет. Еще 56% россиян считают свой достаток средним.

Ранее в ходе правительственного совещания президент России Владимир Путин поставил задачу добиться реального повышения доходов россиян. Он обратил внимание, что граждане определяют свое благосостояние по количеству денег «в кармане», а не по статистическим расчетам. По словам Путина, властям удалось добиться позитивных показателей. Уровень бедности в третьем квартале 2022-го по сравнению с прошлым годом немного снизился, растут номинальные доходы людей.

Глава государства также подчеркнул, что в 2022 году в России нужно решить проблему стимулирования занятости в моногородах, а также сделать все для подавления инфляции и защиты людей от роста цен. По словам Путина, в стране есть все ресурсы для долгосрочного роста экономики.